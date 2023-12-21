Суд Європейського Союзу в четвер, 21 грудня, ухвалив доленосне рішення щодо Суперліги, дозволивши клубам виступати в новоствореному турнірі.

Суд ЄС ухвалив офіційне рішення на користь Суперліги – УЄФА і ФІФА програли скандальну справу

Як повідомляє видання inews.co.uk, уряд Великобританії блокуватиме будь-які спроби футбольних клубів Прем'єр-ліги приєднатися до Суперліги.

"Спроба створити Суперлігу стала визначальним моментом в англійському футболі і була засуджена фанатами, клубами та урядом.

Тоді ми вжили рішучих заходів, ініціювавши перевірку футбольного управління під керівництвом уболівальників, яка закликала до створення нового незалежного чемпіонату англійського футболу.

Незабаром ми розглянемо законодавство, яке зробить це реальністю, і заборонить клубам приєднуватися до будь-яких подібних самостійних змагань у майбутньому", – говорить представник DCMS.

За інформацією видання, загалом шість клубів Прем’єр-ліги були раніше заявляли про бажання взяти участь, а саме Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Тоттенхем, але потім відмовились від участі.

Зазначимо, рішення суду ЄС фактично означає, що клуби отримають право створювати нові турніри. Зокрема, Суперлігу, яку низка топ-клубів розглядали як альтернативу Лізі чемпіонів. Будь-який клуб тепер може брати участь у нових турнірах, а УЄФА і ФІФА не мають права накладати санкції.

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