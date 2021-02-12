Бразилець у своєму твіттері виклав світлину з тренування, доповнивши її емодзі вибуху та літака.

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Справа в тому, що це сталося у день річниці Мюнхенської авіакатастрофи – 6 лютого. Фанати Манчестер Юнайтед сприйняли твіт як глузування з трагедії. Фернандінью видалив пост, однак люди продовжили пригадувати його вчинок у коментарях, відзначаючи Футбольну асоціацію Англії.

Нагадаємо, що нещодавно за необережний підпис до світлини був покараний Едінсон Кавані. Форвард написав слово "negrito" на адресу свого підписника в Instagram, за що отримав 3-матчеву дискваліфікацію та оштрафований на 100 тисяч фунтів стерлінгів.

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