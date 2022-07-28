"У Аліссона і Жоти немає шансів зіграти. Алі вже бере більше навантажень і точно буде доступний на матч чемпіонату проти Фулхема, але не цими вихідними.

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У Діогу те саме. Він зараз не тренується з нами, то як може грати у футбол? На жаль, це забере трохи часу. От і все", – цитує Клоппа прес-служба Ліверпуля.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок Англії між "червоними" і Ман Сіті відбудеться 30 липня, початок о 19:00. Цей матч офіційно відкриває новий сезон в Англії.

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