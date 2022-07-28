"У Алиссона и Жоты нет шансов сыграть. Али уже берет больше нагрузок и точно будет доступен на матч чемпионата против Фулхэма, но не в эти выходные.

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У Диогу то же самое. Он сейчас не тренируется с нами, так как может играть в футбол? К сожалению, это займет немного времени. Вот и все", – цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, поединок за Суперкубок Англии между "красными" и Ман Сити состоится 30 июля, начало в 19:00. Этот матч официально открывает новый сезон в Англии.

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