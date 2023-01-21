Матч із командою Михайла Мудрика стане для 55-річного німецького фахівця 1000-м у кар'єрі та 412-м на посту головного тренера "червоних".

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Тренерський шлях Клопп розпочинав у Майнці, на чолі якого провів 270 матчів, у 40,4% здобув перемоги. У 2008 році Юрген пішов на підвищення у Борусію Дортмунд – 319 поєдинків, з яких понад 56% завершились перемогами. Загалом у німця 538 звитяг у всіх турнірах, 239 мирових та 222 поразки. А ще 12 виграних титулів.

"Це знаменна подія. 1000 – це божевільна цифра, чесно кажучи. Але зараз моя борода дійсно сива. Цього не було, коли я приїхав сюди. Не знаю, це сталося через вік чи через Ліверпуль (сміється – прим.). Для мене це найкраща робота у світі", – прокоментував Клопп солідний ювілей.

У нинішньому матчі обом командам потрібна звитяга. І "червоні", і "сині" мають по 28 залікових балів і йдуть на 9-10 сходинках у турнірній таблиці АПЛ відповідно.

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1,000 games



A milestone afternoon in store for Jürgen Klopp at Anfield



Liverpool vs Chelsea | 11.30am | BT Sport 1 HD and Ultimate pic.twitter.com/94Mw6mmN2i — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 21, 2023