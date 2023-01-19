Тоттенхем у перенесеному матчі 7-го туру АПЛ зміг створити величезні проблеми для Манчестер Сіті, але все одно зазнав нищівної поразки (2:4). Звіт читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті перед домашкою з Тоттенхемом перебував у непростій ситуації. Підопічні Пепа Гвардіоли йшли другими, відстаючи від Арсенала аж на 8 залікових балів , а знизу підтискали Манчестер Юнайтед та Ньюкасл – "дияволи" мали рівність за очками, а "сороки" йшли в одному пункті позаду. За таких умов "містяни" не могли дозволити собі осічку.

Гвардіола заговорив про повернення в Барселону: "Хочу стати 90-кілограмовим дідусем"

"Шпори" ж трималися п'ятими, у чотирьох балах від зони ЛЧ, тож команду Антоніо Конте нічия теж не влаштовувала. Тим паче, після поразки в північно-лондонському дербі. Та і загалом вболівальники Тоттенхема поступово впадали у депресію, тож треба було продемонструвати якийсь прогрес у рівні свого футболу.

Попри важливість поєдинку, Пеп Гвардіола не полишив експериментів. В запасі залишився Де Брюйне, а Родрі продовжив виконувати роль центрбека при роботі без м'яча. Структура білд-апу господарів виглядала обережно (3 гравці знизу + 2 зверху починали просування). Антоніо Конте теж не збирався ризикувати зосередившись на пресингу та падаючи в низький блок при атаках Сіті.

Як наслідок, перші півгодини зустрічі пройшли за дуже закритого малюнку з мінімальною гостротою біля обох воріт. За ударами було 4:3 на користь "містян", але три постріли господарів заблокували. Єдиним перспективним епізодом став прорив Гріліша з пасом під удар Холанду, який в останню мить вибив Ромеро. "Шпори" огризнулись хорошою атакою, в якій м'яч перевели з флангу на фланг – все завершилось подачею на Сона з дуже слабким замиканням.

Команди контролювали одна одну, однак в останній третині першого тайму Тоттенхем несподівано почав допускати помилки. На 39-й хвилині Льюїсу дали пробити метрів з 22-х – м'яч рикошетом від захисника полетів під праву стійку, але Льоріс парирував!

На 42-й же Даєр пропустив собі за спину простий лонгбол, дозволивши Холанду вийти віч-на-віч – Льоріс виручив і тут. На 43-й Девіс не зміг перехопити діагональ, внаслідок чого Марез розпочав гострий випад – все завершилось подачею Льюїса на голову Холанду. Ерлінг спрямував м'яч над поперечкою!

Не забивши самими, "містяни" подарували гол Тоттенхему вже на 44-й хвилині. "Героєм" став Едерсон, який віддав пас у своєму штрафному під закритого Родрі. М'яч з-під нього вибили на Кулусевскі, а Деян не розгубився. 0:1!

У компенсований же час лондонці шокували місцеву публіку, подвоївши перевагу в рахунку! Кейн отримав незручний проникний пас, але у підкаті проштовхнув м'яч повз Родрі й потужно бахнув з гострого кута. Едерсон парирував в бік, але м'яч вилетів точно на голову Емерсону – 0:2! Господарям довелося йти на перерву під свист власних трибун.

Очікувалось, що у роздягальні Пеп проведе заміну, випустивши Де Брюйне, але каталонець обійшовся без кадрових перестановок (як і його візаві). Замість цього він наказав Льюїсу активніше йти вперед, підтримуючи атаку й створюючи більшу варіативність в завершальній фазі. Особливо це розкривало крила Марезу, хоча весь Сіті з перших хвилин стартував агресивно. Команда сильно додала в швидкості й агресії.

Тоттенхем виявився до цього неготовим, що вилилось у катастрофу. Господарі скоротили відставання в рахунку вже за п'ять хвилин після відновлення гри. Марез легко пройшов Перішіча на фланзі й подав у штрафний – Холанду пробити не дали, з Гюндогана м'яч зняв Льоріс, але на добиванні опинився Альварес. 1:2!

Ще за дві хвилини рахунок став рівним! Знову провалився лівий фланг Тоттенхема. Родрі виконав м'яку закидушку на правий край штрафного, Марез увірвався туди й головою скинув м'яч вздовж лінії воротарського (Перішіч програв єдиноборство Ріяду), а Холанд замкнув – 2:2! Ще за три хвилини Марез переграв Даєра один-в один і потужно пробив у дальній кут, трішечки не влучивши у площину.

"Шпори" опинились в нокдауні, але змогли піднятись і огризнутись небезпечним випадом на 60-й хвилині. В його завершенні Кулусевскі віддав передачу під удар в порожні ворота однак Перішіч провалився і тут – Іван влучив у Льюїса на стрічці.

Покарання за марнотратство було миттєвим. На 63-й хвилині Марез пройшов повз хорвата й потужно вистрілив у ближній кут. Льоріс там і перебував – і все одно пропустив. 3:2!

Після такого ураганного відрізку темп зустрічі впав. Команди провели всього по одному удару, причому постріл гостей пройшов із дуже далекої дистанції й виявився неточним. Попри це, Ман Сіті продовжував контролювати хід зустрічі. На 81-й хвилині господарі навіть пенальті могли заробити внаслідок подачі з кутового, замикання Родрі з гострого кута й влучання в руку Рішарлісона, однак на фол цей епізод не тягнув.

Зрештою, на 90-й хвилині "містяни" добили лондонців. І знову їм допомогли індивідуальні помилки захисників. Свіжий Лангле обрізався на рівному місці, дозволивши останньому вийти віч-на-віч з Льорісом і оформити дубль – 4:2! Підопічні Пепа Гвардіоли святкують перемогу й продовжують гонитву за Арсеналом.

Падіння Барселони та злет Ліверпуля, Англія – ліга грошей: топ-20 найбагатших клубів Європи