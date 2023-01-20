"Мудрик – дійсно хороший гравець. У нього була неймовірна кампанія у Лізі чемпіонів: швидкість, техніка, голи. Він багато комбінує.

Наставник Челсі оцінив шанси Мудрика дебютувати проти Ліверпуля

Отже, маючи на одному фланзі його, а на іншому Феліша – це буде цікаво. Челсі розв'язує свої проблеми в іншому стилі, ніж ми, тому подивимось", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, поєдинок 21-го туру АПЛ між Ліверпулем та Челсі відбудеться у суботу, 21 січня. Початок зустрічі о 14:30 за Києвом.

Палкін розкрив секрети трансферу Мудрика: хитрощі Арсенала та роль Зінченка, кожен давав 100 млн, трикутник для України