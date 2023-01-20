"У Мудрика була неймовірна кампанія у Лізі чемпіонів": Клопп побоюється дебюту українця у матчі з Ліверпулем
17:05 - Читать на русском
Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп прокоментував трансфер українського півзахисника в Челсі.
"Мудрик – дійсно хороший гравець. У нього була неймовірна кампанія у Лізі чемпіонів: швидкість, техніка, голи. Він багато комбінує.
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Отже, маючи на одному фланзі його, а на іншому Феліша – це буде цікаво. Челсі розв'язує свої проблеми в іншому стилі, ніж ми, тому подивимось", – цитує Клоппа Liverpool Echo.
Нагадаємо, поєдинок 21-го туру АПЛ між Ліверпулем та Челсі відбудеться у суботу, 21 січня. Початок зустрічі о 14:30 за Києвом.
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