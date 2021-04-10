Ліверпуль приймав Астон Віллу в рамках 31-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Астон Вілла голом шокувала чинного чемпіона Англії вже наприкінці першого тайму. Господарі швидко відквитали м'яч, але арбітр скасував взяття воріт через ледь помітний офсайд.

Ліверпуль на останніх хвилинах здобув вольову перемогу над Астон Віллою та повернувся у зону ЛЧ

У другому таймі Салах все ж вирівняв становище. А за кілька хвилин до фінального свистка Александер-Арнольд красивим ударом вирвав перемогу для мерсисайдців.

Ліверпуль піднявся на 4-те місце АПЛ, Астон Вілла – 10-та.

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