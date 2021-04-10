Чемпіонат Англії 2020/21, 31-й тур

Ліверпуль – Астон Вілла – 2:1

Голи: Салах, 57, Александер-Арнольд, 90+1 – Воткінс, 44

Крістал Пелас – Челсі – початок о 19:30

Астон Вілла завітала у гості до Ліверпуля. Гольова засуха у матчі тривала до 43-ї хвилини, коли "леви" перехопили м'яч у центрі поля, і вирвались у стрімку атаку, завершенням якої став удар Воткінса точнісінько під праву стійку – 0:1. Під завісу тайму "скаузери" зуміли зрівняти рахунок завдяки голу Фірміно, але після перегляду VAR рефері помітив мінімальний офсайд, та скасував його.

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Після перерви мерсисайдці захопили контроль над м'ячем, й почали більше атакувати. На 57-й Салах своєчасно опинився на добиванні у штрафному майданчику і відновив рівновагу. До кінця матчу підопічні Клоппа продовжували тиснути на захист суперника, але гості непогано оборонялись, ще й зрідка нагадували про себе небезпечними контратаками. Вже у компенсований час Александер-Арнольд з лінії карного майданчика потужно вистрілив під праву стійку – 2:1. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Ліверпуля.

Завдяки набраним трьом очкам Ліверпуль піднявся у зону ЛЧ, посунувши Челсі та Вест Хем (у "синіх" та "молотків" по одній грі в запасі). Астон Вілла залишилась на 10-му місці першості.

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