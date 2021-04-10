Ливерпуль принимал Астон Виллу в рамках 31-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Астон Вилла голом шокировала действующего чемпиона Англии уже в конце первого тайма. Хозяева быстро отыграли мяч, но арбитр отменил взятие ворот из-за едва заметного офсайда.

Ливерпуль на последних минутах одержал волевую победу над Астон Виллой и вернулся в зону ЛЧ

Во втором тайме Салах все же выровнял положение. А за несколько минут до финального свистка Александр-Арнольд красивым ударом вырвал победу для мерсисайдцев.

Ливерпуль поднялся на 4-е место АПЛ, Астон Вилла – 10-я.

ПСЖ перестрелял Баварию: феерический фарт Парижа, гениальный матч Киммиха, триумф Наваса, звёздное шоу Мбаппе и Неймара