Ливерпуль – Астон Вилла – 2:1 – видео голов и обзор матча
19:25 - Читати українською
Ливерпуль принимал Астон Виллу в рамках 31-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
57’ Мохамед Салах
90+1’ Трент Александер-Арнольд
Олли Уоткинс 44’
44’ Олли Уоткинс
57’ Мохамед Салах
90+1’ Трент Александер-Арнольд
Астон Вилла голом шокировала действующего чемпиона Англии уже в конце первого тайма. Хозяева быстро отыграли мяч, но арбитр отменил взятие ворот из-за едва заметного офсайда.
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Во втором тайме Салах все же выровнял положение. А за несколько минут до финального свистка Александр-Арнольд красивым ударом вырвал победу для мерсисайдцев.
Ливерпуль поднялся на 4-е место АПЛ, Астон Вилла – 10-я.
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