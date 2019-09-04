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Литва – Україна: УЄФА назвав суддів матчу відбору Євро-2020

13:17 842 Читать на русском
Литва – Україна: УЄФА назвав суддів матчу відбору Євро-2020
Ірфан Пельто / УАФ

Стала відома бригада арбітрів, яка обслужить матч кваліфікації Євро-2020 між Литвою та Україною.

 

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що матч Литва – Україна обслужить бригада арбітрів з Боснії на чолі з Ірфаном Пельто. Допомагатимуть йому Сенад Імбрішимбеговіч та Давор Бельйо. Четвертим арбітром працюватиме Драган Петровіч.

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У сезоні 2018/19 Пельто обслуговував матч Юнацької ліги УЄФА між Шахтарем та Хоффенхаймом. Тоді "гірники" поступились з рахунком 1:2.

Це буде другий матч арбітра на дорослому рівні. Перший був також у рамках відбіркового циклу Євро-2020 Бельгія – Казахстан (3:0).

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