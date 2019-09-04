toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Литва – Украина: УЕФА назвал судей матча отбора Евро-2020

13:20 92 Читати українською
Литва – Украина: УЕФА назвал судей матча отбора Евро-2020
Ирфан Пельто / УАФ

Стали известны имена бригады арбитров, которые обслужат матч квалификации Евро-2020 между Литвой и Украиной.

 

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что матч Литва – Украина обслужит бригада арбитров из Боснии во главе с Ирфаном Пельто. Помогать ему будут Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Четвертым арбитром будет работать Драган Петрович.

Коноплянка дебютирует за Шахтер за 2 дня до матча сборной Украины, – Бурбас

В сезоне 2018/19 Пельто обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА между Шахтером и Хоффенхаймом. Тогда "горняки" уступили со счетом 1:2.

Это будет второй матч арбитра на взрослом уровне. Первый был также в рамках отборочного цикла Евро-2020 Бельгия – Казахстан (1:2).

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа

blog_ava
В топ-10 лучших игроков ЧМ-2019 U-20 – 4 украинца. Чемпионская сборная Петракова подхватила тренд Франции
08:00
392
Теги
Сборная Украины Литва - Украина Украина Украина Литва Литва Ирфан Пельто Ирфан Пельто
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
54
мин
Волынь
19:00
Кремень
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук