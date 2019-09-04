Литва – Украина: УЕФА назвал судей матча отбора Евро-2020

Стали известны имена бригады арбитров, которые обслужат матч квалификации Евро-2020 между Литвой и Украиной.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что матч Литва – Украина обслужит бригада арбитров из Боснии во главе с Ирфаном Пельто. Помогать ему будут Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Четвертым арбитром будет работать Драган Петрович.

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В сезоне 2018/19 Пельто обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА между Шахтером и Хоффенхаймом. Тогда "горняки" уступили со счетом 1:2.

Это будет второй матч арбитра на взрослом уровне. Первый был также в рамках отборочного цикла Евро-2020 Бельгия – Казахстан (1:2).

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