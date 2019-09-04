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Коноплянка дебютує за Шахтар за 2 дні до матчу збірної України, – Бурбас

12:51 3128 Читать на русском
Коноплянка дебютує за Шахтар за 2 дні до матчу збірної України, – Бурбас
Євген Коноплянка (ліворуч) / ФК Шахтар

Євген Коноплянка має дебютувати за "гірників" вже цього тижня.

Ігор Бурбас у своєму Twitter повідомив, що новачок Шахтаря Євген Коноплянка дебютує за нову команду вже у спарингу проти Колоса, який відбудеться 5 вересня об 11:00.

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"Дебют Коноплянки за Шахтар відбудеться раніше, ніж всі очікували. З дозволу тренерського штабу збірної вже у четвер Євген вийде на поле у помаранчевій футболці у спарингу проти Колоса. Після цього полетить разом з Україною підкорювати Литву", – написав журналіст.

Нагадаємо, Коноплянка перебрався у Шахтар з Шальке в останній день трансферного вікна.

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