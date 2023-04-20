"Вважаю, що Сіті знову був у нас на гачку. Навіть більше, ніж у першому матчі в Манчестері.

Промах Холанда з пенальті та черговий асист де Брюйне у відеоогляді матчу Баварія – Манчестер Сіті – 1:1

Але, як і минулого тижня, у нас не було того моменту удачі, який потрібен, щоб все перевернути.

Була різниця у впевненості в собі та формі. За ті моменти, які ми втратили в обох матчах, ми й були покарані. Не думаю, що рахунок відображає нічию. Я дуже задоволений стилем нашої гри. Ми грали проти найсильнішої команди у всій Європі. Але сезон триває, і зараз йдеться про титул чемпіона Бундесліги", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія врятувала нічию з Манчестер Сіті (1:1), і за підсумками двох поєдинків (1:4) не змогла пробитися у півфінал турніру.

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