"Мені став відомий один факт: наші клуби, за винятком Шахтаря та Динамо, і гадки не мали про внесення в регламент пункту 15, який дозволяє учасникам єврокубків переносити матчі в односторонньому порядку. Я розумію, що це провтик менеджменту клубів, але з іншого боку – хіба неправильно з боку керівництва ліги при внесенні певних змін чи доповнень у норми регламенту поінформувати клуби? "Ось тут ми додали таке", "ось тут прибрали таке", а там "змінили ось таке".

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Хіба це не нормально, не лише з юридичної, а навіть морально-етичної точки зору? Тому що з фідбеку від клубів за тиждень я зрозумів, що цей пункт провели "на мишу", тихенько прописали, нікому нічого не сказали, щоб уникнути зайвого шуму. Тому що цей пункт, повірте, не сподобався нікому, нікому із не учасників єврокубків, з ким я спілкувався.

Не проканало б – хтось би помітив – ну, добре, була б дискусія. А так "пролізло" – і класно. Ті, кому треба – задоволені. Ті, хто виконав – у шоколаді", – зазначив Вацко у програмі Вацко On Air.

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