"Мне стал известен один факт: наши клубы, за исключением Шахтера и Динамо, и понятия не имели о внесении в регламент пункта 15, который позволяет участникам еврокубков переносить матчи в одностороннем порядке. Я понимаю, что это проделки менеджмента клубов, но с другой стороны – разве неправильно со стороны руководства лиги при внесении определенных изменений или дополнений в нормы регламента проинформировать клубы? "Вот здесь мы добавили такое", "вот здесь убрали такое", а там "изменили вот такое".

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Разве это не нормально, не только с юридической, а даже морально-этической точки зрения? Потому что из фидбека от клубов за неделю я понял, что этот пункт провели "на мышь", тихонько прописали, никому ничего не сказали, чтобы избежать лишнего шума. Потому что этот пункт, поверьте, не понравился никому, никому из не участников еврокубков, с кем я общался.

Не проканало бы – кто-то бы заметил – ну, хорошо, была бы дискуссия. А так "пролезло" – и классно. Те, кому надо – довольны. Те, кто выполнил – в шоколаде", – отметил Вацко в программе Вацко On Air.

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