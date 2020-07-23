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Ліппі отримав посаду від Італійської федерації футболу

11:24 - Читать на русском
Ліппі отримав посаду від Італійської федерації футболу
Марчелло Ліппі / LaPresse

Легендарний екс-керманич туринського Ювентуса та національної команди Італії Марчелло Ліппі стане технічним директором збірних країни.

Досвідчений фахівець перейшов до роботи функціонером, повідомляє Sky Sport Italia.

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Ліппі отримав посаду технічного директора збірних, що дозволить йому керувати процесом на всіх рівнях – від юнацьких і жіночих команд до національної збірної. Цей досвід повинен стати для 72-річного екс-тренера "Скуадри Адзурри" трампліном до наступного виклику. Експерти очікують його переходу на посаду керівника Асоціації італійських тренерів.

Нагадаємо, що саме Марчелло Ліппі привів збірну Італії до тріумфу на ЧС-2006. Останнім його місцем роботи була китайська збірна, з якої італієць працював у 2016-2019 рр.

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Італія Італія Італія Марчелло Марчелло Ліппі
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