Франція, 1 тур

Брест – Ланс – 3:2

Голи: дель Кастільйо, 45 (п), 83 (п), Лала, 56 – Сотока, 11, Мачадо, 22

Клермон – Монако – 2:4

Голи: В'єтеска, 7, Чам, 53 – Вандерсон, 26, Бен-Єддер, 43, 70, Акліуш, 90+2

Монпельє – Гавр – 2:2

Голи: Адамс, 58, 60 – Льоріс, 6, Грандсір, 90+2

Нант – Тулуза – 1:2

Голи: Мостафа, 13 (п) – Абухляль, 62, Ніколйсен, 90+1

Ренн – Метц – 5:1

Голи: Калімуендо, 20, Гуїрі, 51, Доку, 67, Салах, 87, 90+3 – Мазіз, 21

Страсбур – Ліон – 2:1

Голи: Бельгард, 63, Мотіба, 75 – Тальяфіко, 88

ПСЖ без Неймара і Мбаппе осоромився в першому турі Ліги 1 – пів команди новачків не врятували Луїса Енріке

Ланс підтримав ініціативу ПСЖ. Обидва учасники групового етапу Ліги чемпіонів від Франції стартували з втрат (Марселю ще потрібно проти кваліфікацію). Втім, якщо парижани вчора свій матч звели до нічиєї, то Ланс примудрився програти, хоча вів у рахунку з перевагою у два м'ячі.

Віссам Бен-Єддер поки на свободі й робить те, що вміє найкраще – тягне на своїх плечах Монако. Сьогодні його дубль і гол+пас від Вандерсона принесли монегаскам перемогу в перестрілці з Клермоном.

Ліон поки не демонструє ознак одужання. Минулого сезону "ткачі" вкотре не змогли пробитися у єврокубки. Влітку підписали низку досвідчених виконавців, що не врятувало від осічки вже на старті. Страсбур навіть без травмованого Едуарда Соболя зумів здолати фаворита.

Турнірну таблицю за підсумками першого туру очолив Ренн. "Червоно-чорні" розтрощили Метц і мають найкращу різницю м'ячів серед шести команд, які набрали по три очки.