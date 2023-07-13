Форвард Монако Віссам Бен-Єддер не встиг "відмитися" від одного скандалу, а тут назріває інший.

Дві дівчини звернулися до поліції зі звинуваченнями у зґвалтуванні з боку 32-річного футболіста, інформує France Info.

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Інцидент трапився 10 липня. Бен-Єддер і ще один чоловік (ймовірно, молодший брат) провели вечір у компанії двох дівчат (19 та 20 років). Після прогулянки хлопці нібито силою змусили супутниць до сексу. Поліція почала розслідування справи, але поки не проводила арештів чи допитів підозрюваних.

Додамо, що Бен-Єддер лише кілька місяців тому "відмився" від справи про несплату податків. Форварду Монако виписали 2 роки випробувального терміну, і в разі доведення нового грубого порушення він ризикує опнитися за ґратами. На полі у Віссама справи значно кращі – 25 голів та 7 асистів у 43 матчах минулого сезону.

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