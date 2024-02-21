Дві зірки ПСЖ планують втечу з клубу – на них витратили понад 160 мільйонів
Нападники ПСЖ Рандаль Коло Муані та Гонсалу Рамуш мають намір покинути столицю Франції.
Відхід Кіліана Мбаппе не єдина проблема парижан. За інформацією Le Parisien, Рандаль Коло Муані та Гонсалу Рамуш задумалися про відхід з ПСЖ.
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Зазначається, що керівництво французького клубу не планує відпускати гравців, оскільки їхній відхід через рік після переходу став би визнанням провалу трансферного блоку клубу. Утім, в ПСЖ замислюються над тим, наскільки Гонсалу підходить під ігрові принципи Луїса Енріке.
Обидва футболісти поповнили склад парижан минулого літа. Рамуша орендували з правом викупу за 65+15 млн євро, яке потім було активовано. За Коло-Муані заплатили 95 млн євро.
Наразі у Рендаля Коло Муані дев'ять голів та три асисти у 26 матчах, а у Гонсало Рамуша сім забити м'ячів у 25 матчах у всіх турнірах.
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