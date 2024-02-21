Відхід Кіліана Мбаппе не єдина проблема парижан. За інформацією Le Parisien, Рандаль Коло Муані та Гонсалу Рамуш задумалися про відхід з ПСЖ.

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Зазначається, що керівництво французького клубу не планує відпускати гравців, оскільки їхній відхід через рік після переходу став би визнанням провалу трансферного блоку клубу. Утім, в ПСЖ замислюються над тим, наскільки Гонсалу підходить під ігрові принципи Луїса Енріке.

Обидва футболісти поповнили склад парижан минулого літа. Рамуша орендували з правом викупу за 65+15 млн євро, яке потім було активовано. За Коло-Муані заплатили 95 млн євро.

Наразі у Рендаля Коло Муані дев'ять голів та три асисти у 26 матчах, а у Гонсало Рамуша сім забити м'ячів у 25 матчах у всіх турнірах.

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