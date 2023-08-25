Фенербахче на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер Ліваковіча.

Рекордсмен Шахтаря серед легіонерів офіційно проміняв АПЛ на Туреччину

28-річний хорват підписав зі стамбульським клубом контракт на 5 років. Фенербахче виплатив за основного воротаря збірної Хорватії досить смішну суму для сучасних реалій: 6 млн 650 тисяч євро + 950 тисяч євро бонусу.

Нагадаємо, що Ліваковіч став одним з відкриттів ЧС-2022 – завдяки йому Хорватія здобула бронзу Мундіалю, а воротар став героєм серій пенальті проти Японії та Бразилії. Домінік майже всю кар'єру провів за Динамо Загреб, за яке відіграв 290 матчів та пропустив 233 м'ячі.

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