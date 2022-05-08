Ліон програв абсолютному аутсайдеру, перервавши 4-місячну серію – асист Тете не врятував від провалу
Метц несподівано переграв Ліон (3:2) і здобув першу за багато місяців перемогу.
Франція. Ліга 1, 36 тур
Метц – Ліон – 3:2
Голи: Пажо, 27, Ламкель, 40, Булая, 90 – Дембеле, 43, 84
Ліон приїхав у гості до останньої команди чемпіонату та несподівано програв. Метц 14 матчів не знав перемог у Лізі 1 – з середини січня. Сьогоднішній успіх підняв команду з останнього місця та подарував шанси на порятунок.
Тете асистом допоміг розгромити Марсель
Метц відкрив рахунок після кутового, а закріпив перевагу на контратаці. Ліон відквитав один м'яч, коли Тете хорошим пасом вивів Дембеле сам на сам з голкіпером.
У середині другого тайму Ліон залишився в меншості після вилучення Мендеса. Під завісу зустрічі Дембеле оформив дубль і зрівняв рахунок, однак у компенсований час Метц вирвав перемогу.