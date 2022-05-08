Метц несподівано переграв Ліон (3:2) і здобув першу за багато місяців перемогу.

Франція. Ліга 1, 36 тур

Метц – Ліон – 3:2

Голи: Пажо, 27, Ламкель, 40, Булая, 90 – Дембеле, 43, 84

Ліон приїхав у гості до останньої команди чемпіонату та несподівано програв. Метц 14 матчів не знав перемог у Лізі 1 – з середини січня. Сьогоднішній успіх підняв команду з останнього місця та подарував шанси на порятунок.

Тете асистом допоміг розгромити Марсель

Метц відкрив рахунок після кутового, а закріпив перевагу на контратаці. Ліон відквитав один м'яч, коли Тете хорошим пасом вивів Дембеле сам на сам з голкіпером.

У середині другого тайму Ліон залишився в меншості після вилучення Мендеса. Під завісу зустрічі Дембеле оформив дубль і зрівняв рахунок, однак у компенсований час Метц вирвав перемогу.