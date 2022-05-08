Франция. Лига 1, 36 тур

Метц – Лион – 3:2

Голы: Пажо, 27, Ламкель, 40, Булая, 90 – Дембеле, 43, 84

Лион приехал в гости к последней команде чемпионата и неожиданно проиграл. Метц 14 матчей не знал побед в Лиге 1 – с середины января. Сегодняшний успех поднял команду с последнего места и подарил шансы на спасение.

Тете ассистом помог разгромить Марсель

Метц открыл счет после углового, а закрепил преимущество на контратаке. Лион отквитал один мяч, когда Тете хорошим пасом вывел Дембеле один на один с голкипером.

В середине второго тайма Лион остался в меньшинстве после удаления Мендеса. Под занавес встречи Дембеле оформил дубль и сравнял счет, однако в компенсированное время Метц вырвал победу.