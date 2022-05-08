Лион проиграл абсолютному аутсайдеру, прервав 4-месячную серию – ассист Тете не спас от провала
Метц неожиданно обыграл Лион (3:2) и одержал первую за многие месяцы победу.
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц – Лион – 3:2
Голы: Пажо, 27, Ламкель, 40, Булая, 90 – Дембеле, 43, 84
Лион приехал в гости к последней команде чемпионата и неожиданно проиграл. Метц 14 матчей не знал побед в Лиге 1 – с середины января. Сегодняшний успех поднял команду с последнего места и подарил шансы на спасение.
Тете ассистом помог разгромить Марсель
Метц открыл счет после углового, а закрепил преимущество на контратаке. Лион отквитал один мяч, когда Тете хорошим пасом вывел Дембеле один на один с голкипером.
В середине второго тайма Лион остался в меньшинстве после удаления Мендеса. Под занавес встречи Дембеле оформил дубль и сравнял счет, однако в компенсированное время Метц вырвал победу.