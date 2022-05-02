Ліга 1, 35 тур

Труа – Лілль – 3:0

Голи: Тардьйо, 43, 86 ( обидва – пен.), Угбо, 55 (пен.)

Вилучення: Санчеш, 50, Їлмаз, 68 (обидва – Лілль)

Брест – Клермон – 2:0

Голи: Брассьє, 60, Муньє, 62

Вилучення: дель Кастільйо, 22 (Б)

Лор'ян – Реймс – 1:2

Голи: Моффі, 32 – Зенелі, 17, Туре, 59

Монако – Анже – 2:0

Голи: Бамба, 42 (аг), Бен-Єддер, 61

Монпельє – Метц – 2:2

Голи: Суке, 80, Вахі, 90+1 – Делен, 24, Мафута, 70

Бордо – Ніцца – 0:1

Гол: Делор, 74

Марсель – Ліон – 0:3

Голи: Лукеба, 55, Дембеле, 76, Екамбі, 88

Труа несподівано розгромив Лілль і майже гарантував собі збереження прописки в еліті. Вже екс-чемпіони Франції поводилися відверто по-хамськи, "назбиравши" два вилучення і три пенальті.

Червона картка була і в Бреста, однак партнери взагалі не помітили відсутності дель Кастільйо. Більше того, "пірати" впевнено здолали Клермон, який завис над зоною вильоту. Заспокоюватисяї не варто і Лор'яну, який у рідних стінах поступився Реймсу.

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Монако поступово стає фаворитом перегонів за зону ЛЧ. Підопічні Клемана здобули вже 7 перемогу поспіль, не помітивши спротиву Анже. Монегаски з 62 очками йдуть на четвертій сходинці, у Ренна (третій) стільки ж.

Ніцца також продовжує боротьбу, маючи на 2 пункти менше. "Орлята" мінімально розібралися з Бордо без Данила Ігнатенка. Жирондинці можуть потроху готуватися до Ліги 2 разом з Метцом, який примудрився розгубити 2 голи переваги над Монпельє. Команда Ігнатенка від зони перехідних матчів відстає на 4 очки, а "бордові" аж на 6.

Центральний матч туру дещо здивував. Марсель йшов другим і вважався фаворитом у домашній зустрічі проти Ліона. Втім, "ткачі" підсолодили загалом провальний сезон. Гості відвантажили провансальцям 3 голи упродовж другого тайму. Орендований у Шахтаря Тете вийшов на заміну і встиг віддати результативну передачу на Екамбі, який довершував розгром Марселя.

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