Тете асистом допоміг розгромити Марсель, Ніцца здолала Бордо без Ігнатенка, потужна хода Монако: Ліга 1
У неділю відбулося аж 7 матчів 35 туру чемпіонату Франції.
Ліга 1, 35 тур
Труа – Лілль – 3:0
Голи: Тардьйо, 43, 86 ( обидва – пен.), Угбо, 55 (пен.)
Вилучення: Санчеш, 50, Їлмаз, 68 (обидва – Лілль)
Брест – Клермон – 2:0
Голи: Брассьє, 60, Муньє, 62
Вилучення: дель Кастільйо, 22 (Б)
Лор'ян – Реймс – 1:2
Голи: Моффі, 32 – Зенелі, 17, Туре, 59
Монако – Анже – 2:0
Голи: Бамба, 42 (аг), Бен-Єддер, 61
Монпельє – Метц – 2:2
Голи: Суке, 80, Вахі, 90+1 – Делен, 24, Мафута, 70
Бордо – Ніцца – 0:1
Гол: Делор, 74
Марсель – Ліон – 0:3
Голи: Лукеба, 55, Дембеле, 76, Екамбі, 88
Труа несподівано розгромив Лілль і майже гарантував собі збереження прописки в еліті. Вже екс-чемпіони Франції поводилися відверто по-хамськи, "назбиравши" два вилучення і три пенальті.
Червона картка була і в Бреста, однак партнери взагалі не помітили відсутності дель Кастільйо. Більше того, "пірати" впевнено здолали Клермон, який завис над зоною вильоту. Заспокоюватисяї не варто і Лор'яну, який у рідних стінах поступився Реймсу.
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Монако поступово стає фаворитом перегонів за зону ЛЧ. Підопічні Клемана здобули вже 7 перемогу поспіль, не помітивши спротиву Анже. Монегаски з 62 очками йдуть на четвертій сходинці, у Ренна (третій) стільки ж.
Ніцца також продовжує боротьбу, маючи на 2 пункти менше. "Орлята" мінімально розібралися з Бордо без Данила Ігнатенка. Жирондинці можуть потроху готуватися до Ліги 2 разом з Метцом, який примудрився розгубити 2 голи переваги над Монпельє. Команда Ігнатенка від зони перехідних матчів відстає на 4 очки, а "бордові" аж на 6.
Центральний матч туру дещо здивував. Марсель йшов другим і вважався фаворитом у домашній зустрічі проти Ліона. Втім, "ткачі" підсолодили загалом провальний сезон. Гості відвантажили провансальцям 3 голи упродовж другого тайму. Орендований у Шахтаря Тете вийшов на заміну і встиг віддати результативну передачу на Екамбі, який довершував розгром Марселя.
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