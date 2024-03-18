Англійський хавбек Джессі Лінгард не може повноцінно повернутися у великий футбол бодай у периферійному чемпіонаті.

Лінгард пів року був без футболу після прощання з Ноттінгем Форест в кінці минулого сезону. Лише в лютому англієць знайшов новий клуб, приєднавшись до Сеула.

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Джессі поки що не може набрати форму, щоб виділятися у чемпіонаті Південної Кореї. У трьох стартових турах тренер випускав колишнього гравця МЮ на заміни.

У відведений час Лінгард розчарував свого наставника, відзначившись лише двома жовтими картками. Кім Гі Дон зважився на критику зірки.

"Він виходить на заміни, але не хоче важко працювати на полі та уникає боротьби. Коли виходиш на газон, ім'я не має жодного значення. Я скажу йому це дослівно", – цитує тренера Daily Mail.