Английский хавбек Джесси Лингард не может полноценно вернуться в большой футбол хотя бы в периферийном чемпионате.

Лингард полгода был без футбола после прощания с Ноттингем Форест в конце прошлого сезона. Лишь в феврале англичанин нашел новый клуб, присоединившись к Сеулу.

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Джесси пока не может набрать форму, чтобы выделяться в чемпионате Южной Кореи. В трех стартовых турах тренер выпускал бывшего игрока МЮ на замены.

В отведенное время Лингард разочаровал своего наставника, отметившись лишь двумя желтыми карточками. Ким Ги Дон решился на критику звезды.

"Он выходит на замены, но не хочет тяжело работать на поле и избегает борьбы. Когда выходишь на газон, имя не имеет никакого значения. Я скажу ему это дословно", – цитирует тренера Daily Mail.