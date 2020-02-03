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Лінгард має два варіанти продовження кар'єри за межами Англії

19:36 148 Читать на русском
Лінгард має два варіанти продовження кар'єри за межами Англії
Джессі Лінгард / Rex Features

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард потрапив до сфери інтересів двох європейських клубів.

Джессі Лінгард може стати гравцем Атлетіко або Роми, повідомляє ESPN.

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Зазначається, що 27-річний гравець хотів би залишитися в англійському клубі, але не виключає можливості відходу, якщо це допоможе йому повернути форму. Атлетіко і Рома вже сповістили представників англійця про інтерес до нього. Контракт Лінгарда закінчується через 1,5 року, а в угоді є опція продовження ще на рік.

До слова, Джессі провів 32 матчі в поточному сезоні, відзначившись 2 голами та асистом.

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Джессі Лінгард Джессі Лінгард Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома Атлетіко Атлетіко Англія
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