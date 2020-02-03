Лінгард має два варіанти продовження кар'єри за межами Англії

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард потрапив до сфери інтересів двох європейських клубів.

Джессі Лінгард може стати гравцем Атлетіко або Роми, повідомляє ESPN.

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Зазначається, що 27-річний гравець хотів би залишитися в англійському клубі, але не виключає можливості відходу, якщо це допоможе йому повернути форму. Атлетіко і Рома вже сповістили представників англійця про інтерес до нього. Контракт Лінгарда закінчується через 1,5 року, а в угоді є опція продовження ще на рік.

До слова, Джессі провів 32 матчі в поточному сезоні, відзначившись 2 голами та асистом.

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