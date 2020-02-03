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Лингард имеет два варианта продолжения карьеры за пределами Англии

19:39 50 Читати українською
Лингард имеет два варианта продолжения карьеры за пределами Англии
Джесси Лингард / Rex Features

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард попал в сферу интересов двух европейских клубов.

Джесси Лингард может стать игроком Атлетико или Ромы, сообщает ESPN.

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Отмечается, что 27-летний игрок хотел бы остаться в английском клубе, но не исключает возможности ухода, если это поможет ему вернуть форму. Атлетико и Рома уже известили представителей англичанина об интересе к нему. Контракт Лингарда заканчивается через 1,5 года, а в соглашении есть опция продления еще на год.

К слову, Джесси провел 32 матча в текущем сезоне, отметившись 2 голами и ассистом.

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Джесси Лингард Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома Атлетико Атлетико Англия
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