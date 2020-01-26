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Лінгард перервав свою ганебну серію без голів, яка тривала більше року

17:43 439 Читать на русском
Лінгард перервав свою ганебну серію без голів, яка тривала більше року
Джессі Лінгард / Твіттер Манчестер Юнайтед

Гол у матчі Кубка Англії проти Транмера став знаковим для хавбека Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда.

 

Атакувальний півзахисник манкуніанців нарешті перервав свою "суху" серію на внутрішній арені, яка тривала більше року, інформує Squawka.

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Востаннє Лінгард забивав у англійських турнірах 25 січня 2019 року (гра 1/16 фіналу Кубка Англії проти Арсенала). Після цього фарт відвернувся від гравця Манчестер Юнайтед – жодного точного удару у 34 поєдинках. Ситуація у єврокубках дещо краща, оскільки 28 листопада минулого року Лінгард забивав Астані у груповому етапі Ліги Європи.

Гол 27-річного англійця став третім у ворота Транмера, до цього відзначались Харрі Магуайр і Діогу Далот.

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Англія Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Відеоновини Транмер Роверс - Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард Джессі Лінгард
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