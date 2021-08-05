Легендарний нападник збірної Англії Гарі Лінекер не залишив без уваги прощання Лео Мессі з Барселоною.

Як відомо, аргентинський нападник не зміг продовжити контракт з каталонцями і шукатиме нове місце роботи, про що клуб уже повідомив офіційно.

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Гарі Лінекер славиться своїми дотепними дописами у соцмережах і тут знайшов можливість покепкувати з Барселони. "Заява клубу... Як, чорт забирай, вони потрапили в настільки скрутне становище? Mess que un club", – написав англієць у твіттері.

Зауважимо, що у останньому реченні Лінекер обіграв каталонське гасло команди "Més que un club" ("Більше, ніж клуб"), замінивши перше слово на англійське "mess" ("безлад").

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