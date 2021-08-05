Легендарный нападающий сборной Англии Гари Линекер не оставил без внимания прощание Лео Месси с Барселоной.

Как известно, аргентинский нападающий не смог продлить контракт с каталонцами и будет искать новое место работы, о чем клуб уже сообщил официально.

Месси больше не будет играть за Барселону – официальное заявление каталонского клуба

Гари Линекер славится своими остроумными постами в соцсетях и здесь нашел возможность посмеяться над Барселоной. "Заявление клуба... Как, черт возьми, они попали в столь трудное положение? Mess que un club", – написал англичанин в твиттере.

Заметим, что в последнем предложении Линекер обыграл каталонский лозунг команды "Més que un club" ("Больше, чем клуб"), заменив первое слово на английское "mess" ("бардак").

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною