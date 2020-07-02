Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Вест Хем приймав Челсі у матчі 32 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Челсі на Футбол 24.

До свистка на перерву суперники зуміли обмінятись голами, але весь екшн очікував на глядачів у другому таймі.

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На 52-й хвилині зустрічі Антоніо знову вивів "молотобійців" вперед, на що Вілліан невдовзі також відповів голом. Героєм зустрічі судилось стати хавбеку господарів Андрію Ярмоленку, який з'явився на полі під кінець матчу. Партнери вивели українця на ударну позицію і Андрій пробив точно в кут, пошивши в дурні голкіпера і захисника "синіх".

Перемога дозволила Вест Хему покинути зону вильоту та піднятись на 16-ту сходинку, Челсі – 4-й.

Ярмоленко голом на останніх хвилинах приніс Вест Хему сенсаційну перемогу над Челсі