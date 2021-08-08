Лілль у захоплюючому поєдинку врятував нічию з Метцом, Бордо несподівано програв новачку Ліги 1
Відбулась низка матчів першого туру чемпіонату Франції. Читайте звіти поєдинків на Футбол 24.
Ліга 1, перший тур
Ренн – Ланс – 1:1
Голи: Сулемана,14 – Фофана, 19
Бордо – Клермон – 0:2
Голи: Байо, 82, Доссу, 90+2
Ніцца – Реймс – 0:0
Сент-Етьєн – Лор'ян – 1:1
Голи: Хазрі, 70 (пен.) – Ле Гофф, 52
Страсбур – Анже – 0:2
Голи: Траоре, 57, Баокен, 81
Метц – Лілль – 3:3
Голи: Центонзе, 31, 52, Юдоль, 41 – Бодман, 23, Іконе, 81, Їлмаз, 90+7
Вилучення: Куяте, 56 (М)
Монпельє – Марсель – початок о 21:45
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Чинний чемпіон Ліги 1 Лілль ледь не зазнаві фіаско у матчі з Метцом. На старті другого тайму господарі перемагали "догів" з рахунком 3:1, але гостям все ж вдалось вирвати нічию. Останній гол Бурак Їлмаз забив аж на 7-й доданій хвилині.
Ще одна сенсація трапилась у Бордо, де місцева команда приймала новачка турніру Клермон. Гості не церемонились з іменитим клубом і відвантажили господарям два м'ячі без відповіді.
В інших поєдинках Ренн та Ланс розписали нічию, з таким же результатом завершився двобій Сент-Етьєна та Лор'яна, Анже на виїзді здолав Страсбур, а Ніцца з Реймсом вирішили голів не забивати.
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