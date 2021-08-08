Ліга 1, перший тур

Ренн – Ланс – 1:1

Голи: Сулемана,14 – Фофана, 19

Бордо – Клермон – 0:2

Голи: Байо, 82, Доссу, 90+2

Ніцца – Реймс – 0:0

Сент-Етьєн – Лор'ян – 1:1

Голи: Хазрі, 70 (пен.) – Ле Гофф, 52

Страсбур – Анже – 0:2

Голи: Траоре, 57, Баокен, 81

Метц – Лілль – 3:3

Голи: Центонзе, 31, 52, Юдоль, 41 – Бодман, 23, Іконе, 81, Їлмаз, 90+7

Вилучення: Куяте, 56 (М)

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Чинний чемпіон Ліги 1 Лілль ледь не зазнаві фіаско у матчі з Метцом. На старті другого тайму господарі перемагали "догів" з рахунком 3:1, але гостям все ж вдалось вирвати нічию. Останній гол Бурак Їлмаз забив аж на 7-й доданій хвилині.

Ще одна сенсація трапилась у Бордо, де місцева команда приймала новачка турніру Клермон. Гості не церемонились з іменитим клубом і відвантажили господарям два м'ячі без відповіді.

В інших поєдинках Ренн та Ланс розписали нічию, з таким же результатом завершився двобій Сент-Етьєна та Лор'яна, Анже на виїзді здолав Страсбур, а Ніцца з Реймсом вирішили голів не забивати.

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