Лига 1, первый тур

Ренн – Ланс – 1:1

Голы: Сулемана,14 – Фофана, 19

Бордо – Клермон – 0:2

Голы: Байо, 82, Доссу, 90+2

Ницца – Реймс – 0:0

Сент-Этьєн – Лорьян – 1:1

Голы: Хазри, 70 (пен.) – Ле Гофф, 52

Страсбур – Анже – 0:2

Голы: Траоре, 57, Баокен, 81

Метц – Лилль – 3:3

Голы: Центонзе, 31, 52, Юдоль, 41 – Бодман, 23, Иконе, 81, Йилмаз, 90+7

Удаление: Куяте, 56 (М)

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Действующий чемпион Лиги 1 Лилль едва не потерпел фиаско в матче с Метцом. На старте второго тайма хозяева побеждали "догов" со счетом 3:1, но гостям все же удалось вырвать ничью. Псоледний гол Бурак Йилмаз забил аж на 7-й добавленной минуте.

Еще одна сенсация случилась в Бордо, где местная команда принимала новичка турнира Клермон. Гости не церемонились с именитым клубом и отгрузили хозяевам два безответных мяча.

В других поединках Ренн и Ланс расписали ничью, с таким же результатом завершился поединок Сент-Этьена и Лорьяна, Анже на выезде одолел Страсбур, а Ницца с Реймсом решили голов не забивать.

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