Лилль в захватывающем поединке спас ничью с Метцом, Бордо неожиданно проиграл новичку Лиги 1
Состоялся ряд матчей первого тура чемпионата Франции. Читайте отчеты поединков на Футбол 24.
Лига 1, первый тур
Ренн – Ланс – 1:1
Голы: Сулемана,14 – Фофана, 19
Бордо – Клермон – 0:2
Голы: Байо, 82, Доссу, 90+2
Ницца – Реймс – 0:0
Сент-Этьєн – Лорьян – 1:1
Голы: Хазри, 70 (пен.) – Ле Гофф, 52
Страсбур – Анже – 0:2
Голы: Траоре, 57, Баокен, 81
Метц – Лилль – 3:3
Голы: Центонзе, 31, 52, Юдоль, 41 – Бодман, 23, Иконе, 81, Йилмаз, 90+7
Удаление: Куяте, 56 (М)
Монпелье – Марсель – начало в 21:45
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Действующий чемпион Лиги 1 Лилль едва не потерпел фиаско в матче с Метцом. На старте второго тайма хозяева побеждали "догов" со счетом 3:1, но гостям все же удалось вырвать ничью. Псоледний гол Бурак Йилмаз забил аж на 7-й добавленной минуте.
Еще одна сенсация случилась в Бордо, где местная команда принимала новичка турнира Клермон. Гости не церемонились с именитым клубом и отгрузили хозяевам два безответных мяча.
В других поединках Ренн и Ланс расписали ничью, с таким же результатом завершился поединок Сент-Этьена и Лорьяна, Анже на выезде одолел Страсбур, а Ницца с Реймсом решили голов не забивать.
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