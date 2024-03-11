Ліга 1, 25-й тур

Гавр – Тулуза – 1:0

Гол: Опері, 60

Метц – Клермон – 1:0

Гол: Мікаутадзе, 33 (пен)

Страсбур – Монако – 0:1

Гол: Бен Сегір, 72

Лілль – Ренн – 2:2

Голи: Дєвід, 80, 90+2 – Блас, 1, Калімуендо, 20

Марсель – Нант – 2:0

Гол: Обамеянг, 17, 79

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Ще одна топ зустріч в цьому турі відбувала на півночі Франції. Лілль приймав Ренн, який набрав досить непогану форму. Команда Фонсеки в цьому сезоні домашня команда. "Доги" рідко програють на рідному стадіоні. Ренн дуже швидко повів у рахунку, але перевагу у два м'ячі не втримав. Джонатан Дєвід в кінці гри зумів за 12 хвилин здобути для своєї команди нічию.

Марсель після перемоги над Шахтарем в ЛЄ повірив у свої сили. В третьому матчі поспіль команда Жан-Луї Гассе здобула перемогу. Обамеянг забив свій четвертий гол у трьох матчах Ліги 1.