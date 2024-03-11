Лига 1, 25-й тур

Гавр – Тулуза – 1:0

Гол: Опере, 60

Метц – Клермон – 1:0

Гол: Микаутадзе, 33 (пен)

Страсбур – Монако – 0:1

Гол: Бен Сегир, 72

Лилль – Ренн – 2:2

Голы: Девид, 80, 90+2 – Блас, 1, Калимуэндо, 20

Марсель – Нант – 2:0

Гол: Обамеянг, 17, 79

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Еще одна топ встреча в этом туре происходила на севере Франции. Лилль принимал Ренн, который набрал довольно неплохую форму. Команда Фонсеки в этом сезоне домашняя команда. "Доги" редко проигрывают на родном стадионе. Ренн очень быстро повел в счете, но преимущество в два мяча не удержал. Джонатан Девид в конце игры сумел за 12 минут добыть для своей команды ничью.

Марсель после победы над Шахтером в ЛЕ поверил в свои силы. В третьем матче подряд команда Жан-Луи Гассе одержала победу. Обамеянг забил свой четвертый гол в трех матчах Лиги 1.