Лилль Фонсеки совершил камбэк с 0:2, отыгравшись на последних секундах, Марсель одержал третью победу подряд
Состоялись очередные матчи 25-го тура чемпионата Франции. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".
Лига 1, 25-й тур
Гавр – Тулуза – 1:0
Гол: Опере, 60
Метц – Клермон – 1:0
Гол: Микаутадзе, 33 (пен)
Страсбур – Монако – 0:1
Гол: Бен Сегир, 72
Лилль – Ренн – 2:2
Голы: Девид, 80, 90+2 – Блас, 1, Калимуэндо, 20
Марсель – Нант – 2:0
Гол: Обамеянг, 17, 79
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Еще одна топ встреча в этом туре происходила на севере Франции. Лилль принимал Ренн, который набрал довольно неплохую форму. Команда Фонсеки в этом сезоне домашняя команда. "Доги" редко проигрывают на родном стадионе. Ренн очень быстро повел в счете, но преимущество в два мяча не удержал. Джонатан Девид в конце игры сумел за 12 минут добыть для своей команды ничью.
Марсель после победы над Шахтером в ЛЕ поверил в свои силы. В третьем матче подряд команда Жан-Луи Гассе одержала победу. Обамеянг забил свой четвертый гол в трех матчах Лиги 1.