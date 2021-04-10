Лікар Шахтаря спрогнозував терміни відновлення Коноплянки
Лікар-фізіотерапевт медичної служби донецької команди Вадим Попов розповів про травмованих "гірників".
"Після невеликого пошкодження повернувся Тете, який не грав з Ворсклою, він тренувався в загальній групі. Повернулися у стрій після коронавірусної інфекції Віктор Корнієнко та Микола Матвієнко.
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Нарешті ми дочекалися зі збірної Грузії Давида Хочолаву. Йому треба ще 2 дні – з 12 квітня він почне працювати з усіма.
У лазареті нашої команди залишився тільки Євген Коноплянка, який отримав травму в збірній. Він продовжує відновлюватися, йому ще мінімум три тижні треба лікуватися", – сказав Попов у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, свій черговий матч Шахтар проведе вже сьогодні, 10 квітня, проти Маріуполя. Початок зустрічі о 14:00.