"Після невеликого пошкодження повернувся Тете, який не грав з Ворсклою, він тренувався в загальній групі. Повернулися у стрій після коронавірусної інфекції Віктор Корнієнко та Микола Матвієнко.

"Шахтар втратив важливі принципи гри": Каштру виділив головну небезпеку Маріуполя напередодні матчу УПЛ

Нарешті ми дочекалися зі збірної Грузії Давида Хочолаву. Йому треба ще 2 дні – з 12 квітня він почне працювати з усіма.

У лазареті нашої команди залишився тільки Євген Коноплянка, який отримав травму в збірній. Він продовжує відновлюватися, йому ще мінімум три тижні треба лікуватися", – сказав Попов у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, свій черговий матч Шахтар проведе вже сьогодні, 10 квітня, проти Маріуполя. Початок зустрічі о 14:00.

Маріуполь – Шахтар: анонс матчу УПЛ