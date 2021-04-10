"Матчі з Маріуполем завжди непрості – суперники дуже мотивовані, енергійні. В азовців є всі якості, колектив відмінно орієнтований тренером: любить володіти м'ячем, підключати до атаки велику кількість футболістів. Майбутня зустріч вимагає від нас величезної уваги і самовіддачі.

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Шахтар вперше за кілька місяців провів тижневий цикл практично у повному складі. У нас було три дні, щоб тренуватися всією групою, повернутися і попрацювати над тим, що втратили за весь час, і це добре. Було багато матчів і висока інтенсивність. На жаль, ми втратили деякі важливі принципи гри – зараз всі їх повторюємо і відпрацьовуємо. Сподіваємося поставити хорошу крапку в чемпіонаті, знову додати у своїй грі.

Деякі наші хлопці ще травмовані, інші відновлюються. Часто, якщо ми бачимо, що гравець тренується, це не означає, що він готовий. Принаймні він починає процес роботи, який або приведе його до гри або ні. Подивимося. Зараз ми переживаємо такий процес з деякими футболістами.

Матвієнко і Тете відновлюються. Подивимося, в яких кондиціях вони будуть, коли ми проведемо фінальну оцінку, щоб зрозуміти, чи готові вони до гри. Дуже хочемо завершити чемпіонат на високому рівні, і помилки з тими чи іншими футболістами можуть стати фатальними. Хочемо, щоб усі хлопці були готові, але повинні бути обережними", – сказав Каштру в інтерв'ю Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок між азовцями і "гірниками" відбудеться вже сьогодні, 10 квітня, о 14:00. Шахтар після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ другим, маючи у своєму активі 42 очки. Маріуполь з 21 пунктом – дев'ятий.

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