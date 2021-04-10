Маріуполь – Шахтар

10 квітня, 14:00. Київ, НСК Олімпійський

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Інтрига в двобої приазовців із "гірниками" навіть не встигла зародитися перед очним поєдинком команд. Унаслідок близьких взаємин між клубами Маріуполь на матч проти донеччан втратив дюжину орендованих гравців. Слабкою втіхою для Остапа Маркевича може бути хіба та обставина, що двоє з них – хавбек Чех і нападник Сікан – не допомогли б йому навіть без умов оренди. Перший перебрав жовтих карток, а другий досі оговтується від моторошної травми голови.

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Керманич приазовців, однак, спробував віднайти позитив у кадровій кризі. Мовляв, необстріляна молодь отримає зайвий шанс себе проявити. Та досвід зустрічі Маріуполя із Шахтарем у першому колі люб'язно наштовхнув на невтішні висновки. Наприклад про те, що юніори зовсім не готові протистояти загартованим європейськими боями "гірникам" (безвольна поразка 1:4). Цього разу Маркевич-молодший заінтригував наявністю мінімум двох, а то й трьох планів протистояння Шахтарю.

Натомість команда Луїша Каштру втягнулася у режим матчів раз на тиждень. Донеччани на класі здолали в попередньому турі Ворсклу й тепер збираються повторити цю звитягу і з Маріуполем. Турнірна ситуація не залишає "гірникам" права на помилку. Шахтар уже відстав від Динамо на 7 очок, а до кінця першості залишилося всього шість турів. Календар у донеччан середньої складності, але поєдинок із приазовцями в ньому – явно найслабша ланка.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сікан – Коноплянка

Під питанням: Хочолава (Шахтар)

Дискваліфіковані: Мишньов, Чех – Марлос

Не зіграють з інших причин: Кирюханцев, Мампассі, Драмбаєв, Танковський, Кулаков, Очеретько, Кащук, Муравський, Топалов, Бондаренко (всі – Маріуполь; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Шахтар

Маріуполь: Гальчук – Меліченко, Чоботенко, Биков, Стасюк – Петерман – Горбунов, Кулієв, Вискребенцев, Сагуткін – Трофимюк

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко – Майкон, Патрік – Тете, Соломон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Поєдинок проти ослабленого Маріуполя обіцяє бути легкою прогулянкою для Шахтаря. На папері проблеми в протистоянні з командою Маркевича "гірники" можуть отримати лише від себе. Наприклад, через недооцінку суперника чи вихід на поле з наперед спущеними рукавами. Аби уникнути таких негативних сценаріїв, тренерський штаб Каштру може використати простий підхід із нагадуванням своїм підопічним про стан речей. За тиждень – Класичне протистояння із Динамо, перемога в якому поверне інтригу в чемпіонські перегони. Та лише за однієї умови – Шахтар не втратить очок із Маріуполем.

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