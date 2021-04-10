"После небольшого повреждения вернулся Тете, который не играл с Ворсклой, он тренировался в общей группе. Вернулись в строй после коронавирусной инфекции Виктор Корниенко и Николай Матвиенко.

"Шахтер утратил важные принципы игры": Каштру выделил главную опасность Мариуполя накануне матча УПЛ

Наконец мы дождались со сборной Грузии Давида Хочолаву. Ему нужно еще 2 дня – с 12 апреля он начнет работать со всеми.

В лазарете нашей команды остался только Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной. Он продолжает восстанавливаться, ему еще минимум три недели надо лечиться", – сказал Попов в комментарии Shakhtar News.

Напомним, свой очередной матч Шахтер проведет уже сегодня, 10 апреля, против Мариуполя. Начало встречи в 14:00.

Мариуполь – Шахтер: анонс матча УПЛ