Ліхтштайнер офіційно оголосив про відхід з Арсенала

Захисник Штефан Ліхтштайнер покине лондонський клуб у міжсезоння.

Швейцарець повідомив фанатам, що не продовжить виступи у складі команди Унаї Емері.

"Дорогі "каноніри", ми були близькі до того, щоб додати важливу сторінку в історію цього дивного клубу. Але бути близько... На жаль, цього недостатньо. Це важко прийняти. Я дуже розчарований.

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Нашою метою було повернути Арсенал на найвищий міжнародний рівень і виграти трофеї. Цей великий клуб цього гідний. Бажаю своїм товаришам по команді, тренеру і його помічникам, всім працьовитим співробітникам і всім фанатам Арсеналу всього найкращого.

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Я впевнений, що команда зможе завершити свою місію в наступному сезоні! Мені подобалося бути частиною цього клубу. Це був великий виклик і досвід, нехай, на жаль, і без щасливого кінця. Велике спасибі за вашу величезну підтримку. Побачимося, Штефан", – написав гравець в інстаграмі.

Нагадаємо, Ліхтштайнер перейшов в Арсенал рік тому, але так і не зміг пробитись в основний склад команди. Захисник провів в АПЛ всього 14 матчів, в яких не відзначився результативними діями.