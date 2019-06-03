"Ти не тренер", – Озіл образив Емері після своєї заміни у фіналі Ліги Європи

Півзахисник Арсенала Месут Озіл критично висловився на адресу головного тренера команди Унаї Емері.

Месут Озіл висловив розчарування через заміну у фіналі Ліги Європи проти Челсі (1:4), передає Hurriyet.

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Футболіст залишив поле на 78-й хвилині, і після цього сказав Емері: "Ти – не тренер".

Під час минулого сезону неодноразово з'являлись чутки у ЗМІ про непрості стосунки між Озілом та Емері. Німець іноді не потрапляв до складу на ключові матчі. Його контракт діє до 2021 року.

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