toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЗБІРНА УКРАЇНИ ВІКТОР СКРИПНИК ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

"Ти не тренер", – Озіл образив Емері після своєї заміни у фіналі Ліги Європи

21:33 934 Читать на русском
"Ти не тренер", – Озіл образив Емері після своєї заміни у фіналі Ліги Європи
Озіл та Емері / Football365

Півзахисник Арсенала Месут Озіл критично висловився на адресу головного тренера команди Унаї Емері.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Месут Озіл висловив розчарування через заміну у фіналі Ліги Європи проти Челсі (1:4), передає Hurriyet.

Челсі – Арсенал у фіналі Ліги Європи: Азар красиво прощається, Саррі закриває роти, Жиру дає урок Ляказетту з Обамеянгом

Футболіст залишив поле на 78-й хвилині, і після цього сказав Емері: "Ти – не тренер".

Під час минулого сезону неодноразово з'являлись чутки у ЗМІ про непрості стосунки між Озілом та Емері. Німець іноді не потрапляв до складу на ключові матчі. Його контракт діє до 2021 року.

Тисячі порожніх місць, жахливі умови для фанів та специфічна картинка: чому мережа критикує фінал Ліги Європи в Баку

blog_ava
Зоря офіційно призначила Скрипника новим головним тренером
18:06
9450
Теги
Ліга Європи Унаї Емері Унаї Емері Челсі - Арсенал Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
39
хв
Чорноморець
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук