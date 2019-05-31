Арсенал втрутився в боротьбу за Рабйо

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо може отримати ще один варіант для переїзду на Туманний Альбіон.

Керівництво Арсенала серйозно налаштоване на підписанні Адріен Рабйо, повідомляє Daily Mail.

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За інфрмацією видання, на трансфері 24-річного француза особисто наполягає наставник "канонірів" Унаї Емері. Іспанський фахівець вже працював з талановитим хавбеком, коли очолював ПСЖ.

Раніше у ЗМІ з'являлась інформація про інтерес до послуг Рабйо з боку різних європейських грандів, включно з Реалом та Барселоною.

Нагадаємо, контракт хавбека з парижанами завершується влітку 2019-го.

В минулому сезоні Ліги 1 Рабйо через конфлікт із тренерським штабом провів лише 14 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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