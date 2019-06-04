Лихтштайнер официально объявил об уходе из Арсенала

Защитник Штефан Лихтштайнер покинет лондонский клуб в межсезонье.

Швейцарец сообщил фанатам, что не продолжит выступления в составе команды Унаи Эмери.

"Дорогие "канониры", мы были близки к тому, чтобы добавить важную страницу в истории этого удивительного клуба. Но быть близко... К сожалению, этого недостаточно. Это трудно принять. Я очень разочарован.

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Нашей целью было вернуть Арсенал на высокий международный уровень и выиграть трофеи. Этот великий клуб этого достоин. Желаю своим товарищам по команде, тренеру и его помощникам, всем трудолюбивым сотрудникам и всем фанатам Арсенала всего наилучшего.

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Я уверен, что команда сможет завершить свою миссию в следующем сезоне! Мне нравилось быть частью этого клуба. Это был большой вызов и опыт, пусть, к сожалению, и без счастливого конца. Большое спасибо за вашу огромную поддержку. Увидимся, Штефан", – написал игрок в инстаграме.

Напомним, Лихтштайнер перешел в Арсенал год назад, но так и не смог пробиться в основной состав команды. Защитник провел в АПЛ всего 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.