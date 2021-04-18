Ліга Жупіле, 34-й тур

Брюгге – Мускрон – 4:2

Голи: Де Кетеларе, 55, Ванакен, 64, Ланг, 85, Дост, 89 – Харбауї, 51, Сільвестре, 72

Зюльте-Варегем – Гент – 2:7

Голи: Бруно, 81, Плетінкс, 86 – Кастро-Монтес, 14, 40, Яремчук, 29, 84, Нгаде-Нгаджуї, 48, Оджіджа-Офо, 63 (пен), Де Брюйн, 75

Кортрейк – Мехелен – 1:4

Голи: Селемані, 10 – Мрабті, 28 (пен), Сторм, 35, 46, Схофс, 82

Сент-Трюйден – Андерлехт – 0:1

Гол: Версхарен, 80

У Бельгії сьогодні був справжній український день, а команди вирішували важливі турнірні завдання, адже 34-й тур є переломним у Лізі Жупіле. Зокрема, перша четвірка за підсумками туру продовжить боротьбу у так званій чемпіонській групі, команди з 5 по 8 місця потраплять у єврокубковий квартет. Всі набрані очки діляться навпіл, а колективи мають між собою зіграти два кола. А от клуби, які посіли сходинки від 9 по 18, завершать сезон.

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Брюгге продовжив впевнену ходу до чемпіонства. На матч проти Мускрона з перших хвилин вийшов Едуард Соболь. Українець результивними діями не відзначався, а тому його замінили на 58 хвилині. Попри це, "синьо-чорним" вдалось переграти опонента з рахунком 4:2. Перевага над найближчим переслідувачем становить аж 16 залікових балів.

В іншому поєдинку український слід був більш помітний. Роман Яремчук та Роман Безус вийшли у стартовому складі Гента на важливе протистояння з Зюлте-Варегемом. Форвард збірної України відзначився двома голами та красивим асистом, ставши найкращим гравцем матчу за версією WhoScored. Роман Безус відіграв 60 хвилин, отримав жовту та був замінений, а Ігор Пластун взагалі опинився поза заявкою. Матч завершився тріумфом Гента із загальним рахунком 7:2. До слова, для "буйволів" перемога була надзвичайно важливою – команда піднялась на 7 сходинку (49 очок), що дозволить їй поборотись за єврокубки.

Протистояння між Кортрейком та Мехеленом з перших хвилин розпочинав Євген Макаренко і відіграв всі 90 хвилин. Щоправда, це не врятувало його колектив, який програв супернику 1:4, залишився на 14 сходинці та завершив сезон. Варто зауважити, що у складі Мехелена на 85 хвилині вийшов Мар'ян Швед. Він результативними діями відзначитись не встиг, але його команда посіла 8 місце та буде змагатись за путівку в єврокубки.

А от Сент-Трюйден без Олександра Філіппова поступився Андерлехту (0:1) та завершив поточний сезон на 15 місці. За "пурпурово-білих" у захисті весь поєдинок досить надійно відіграв Богдан Михайліченко. Його команда гратиме у так званій чемпіонській групі, адже посіла 3 сходинку.

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