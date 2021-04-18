Лига Жупиле, 34-й тур

Брюгге – Мускрон – 4:2

Голы: Де Кетеларе, 55, Ванакен, 64, Ланг, 85, Дост, 89 – Харбауи, 51, Сильвестре, 72

Зюльте–Варегем – Гент – 2:7

Голы: Бруно, 81, Плетинкс, 86 – Кастро-Монтес, 14, 40, Яремчук, 29, 84, Нгаде-Нгаджуи, 48, Оджиджа-Офо, 63 (пен), Де Брюйн, 75

Кортрейк – Мехелен – 1:4

Голы: Селемани, 10 – Мрабти, 28 (пен), Сторм, 35, 46, Схофс, 82

Сент-Трюйден – Андерлехт – 0:1

Гол: Версхарен, 80

В Бельгии сегодня был настоящий украинский день, а команды решали важные турнирные задачи, ведь 34-й тур является переломным в Лиге Жупиле. В частности, первая четверка по итогам тура продолжит борьбу в так называемой чемпионской группе, команды с 5 по 8 места попадут в еврокубковый квартет. Все набранные очки делятся пополам, а коллективы между собой должны сыграть два круга. А вот клубы, занявшие ступени от 9 по 18, завершат сезон.

"Я счастлив": Малиновский прокомментировал триумфальный выстрел в ворота Ювентуса

Брюгге продолжил уверенный путь к чемпионству. На матч против Мускрона с первых минут вышел Эдуард Соболь. Украинец результивнимы действиями не отличался, а потому его заменили на 58 минуте. Несмотря на это, "сине-черным" удалось переиграть соперника со счетом 4:2. Преимущество над ближайшим соперником составляет аж 16 зачетных баллов.

В другом поединке украинский след был более заметен. Роман Яремчук и Роман Безус вышли в стартовом составе Гента на важное противостояние с Зюлте-Варегемом. Форвард сборной Украины отметился двумя голами и красивым ассистом, став лучшим игроком матча по версии WhoScored. Роман Безус сыграл 60 минут, получил желтую и был заменен, а Игорь Пластун вообще оказался вне заявки. Сам матч завершился триумфом Гента с общим счетом 7:2. К слову, для "буйволов" победа была очень важной – команда поднялась на 7 место (49 очков), что позволит ей побороться за еврокубки.

Противостояние между Кортрейком и Мехеленом с первых минут начинал Евгений Макаренко и отыграл все 90 минут. Правда, это не спасло его коллектив, который проиграл сопернику 1:4, остался на 14 строчке и завершил сезон. Стоит заметить, что в составе Мехелена на 85 минуте вышел Марьян Швед. Он результативными действиями отметиться не успел, но его команда заняла 8 место и будет соревноваться за путевку в еврокубки.

А вот Сент-Трюйден без Александра Филиппова уступил Андерлехту (0:1) и завершил текущий сезон на 15 месте. За "пурпурно-белых" в защите весь поединок достаточно надежно сыграл Богдан Михайличенко. Его команда будет играть в так называемой чемпионской группе, ведь заняла 3 место.

Малиновский фирменной пушкой ошеломил Ювентус, сорвал 20-летние чары и затянул Аталанту в топ-3 Серии А