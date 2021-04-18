Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не приховував радості після тріумфу над "Старою синьйорою". В активі українця – переможний м'яч на 87 хвилині після виходу на заміну.

"Я задоволений результатом і голом. Було важливо взяти три очки. У нас залишилося сім фіналів. Ми повинні боротися за максимальну кількість залікових балів у кожному з матчів.

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У Ювентуса сильні нападники, але ми дуже добре зіграли в захисті. Перемога над Ювентусом – це дуже приємно. Хочу допомагати команді і викладатися на всі 100%. Але це складно, коли ти входиш у гру. У перші кілька хвилин тобі потрібно грати швидко, але після цього у мене все було в порядку, і я забив. Я – щасливий", – цитує Маліновського Tutto Atalanta з посиланням на Sky Sport Italia.

Зауважимо, завдяки перемозі "Богиня" обійшла Роналду і Ко в турнірній таблиці Серії А. Бергамаски з 64 очками тепер треті, а туринці – четверті.

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