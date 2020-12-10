Динамо мінімально випереджає Шахтар за набраними очками у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Одразу два українські клуби представлятимуть Україну навесні у Лізі Європи.
Вчора донецький Шахтар провів завершальний матч групового розіграшу Ліги чемпіонів проти Інтера. Підопічні Луїша Каштру на виїзді зуміли втримати безгольову нічию проти міланської команди, чим забезпечили собі єврокубкову весну у Лізі Європи.
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Таким чином, під час участі у найпрестижнішому єврокубковому турнірі у поточному сезоні "гірники" зуміли набрати 10 рейтингових пунктів в таблиці коефіцієнтів УЄФА, що дорівнює 2 балам (оскільки очки потрібно ділити на кількість представників України в єврокубках). 4 пункти "помаранчево-чорні" отримали за потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів і ще шість вже на груповому етапі – 4 очки за 2 перемоги над Реалом і 2 очки за 2 нічиї з Інтером.
Цікаво, що в активі Динамо 10,5 очок, а Зоря поклала до скарбнички України 4 пункти. Проте луганці вже сьогодні можуть збільшити свій внесок (у разі успішної гри з португальською Брагою у Лізі Європи). Ще два представники України, які не змогли пробитись у другий за силою євротурнір – Колос і Десна – заробили 2 і 0,5 очка відповідно.
Нагадаємо, напередодні Динамо мінімально здолало Ференцварош (1:0) і, посівши третю сходинку, вийшло у Лігу Європи.
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