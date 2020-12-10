Вчора донецький Шахтар провів завершальний матч групового розіграшу Ліги чемпіонів проти Інтера. Підопічні Луїша Каштру на виїзді зуміли втримати безгольову нічию проти міланської команди, чим забезпечили собі єврокубкову весну у Лізі Європи.

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Таким чином, під час участі у найпрестижнішому єврокубковому турнірі у поточному сезоні "гірники" зуміли набрати 10 рейтингових пунктів в таблиці коефіцієнтів УЄФА, що дорівнює 2 балам (оскільки очки потрібно ділити на кількість представників України в єврокубках). 4 пункти "помаранчево-чорні" отримали за потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів і ще шість вже на груповому етапі – 4 очки за 2 перемоги над Реалом і 2 очки за 2 нічиї з Інтером.

Цікаво, що в активі Динамо 10,5 очок, а Зоря поклала до скарбнички України 4 пункти. Проте луганці вже сьогодні можуть збільшити свій внесок (у разі успішної гри з португальською Брагою у Лізі Європи). Ще два представники України, які не змогли пробитись у другий за силою євротурнір – Колос і Десна – заробили 2 і 0,5 очка відповідно.

Нагадаємо, напередодні Динамо мінімально здолало Ференцварош (1:0) і, посівши третю сходинку, вийшло у Лігу Європи.

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