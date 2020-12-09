Шахтар цієї осені подарував весь спектр емоцій – перемоги над Реалом йшли поруч з розгромами від Борусії. Все вирішувалося в останньому турі на полі мотивованого Інтера. Чемпіон України міг потрапити в плей-офф Ліги чемпіонів, опуститися в Лігу Європи та вилетіти з єврокубків взагалі. Італійці також мали всі шанси на вихід з групи, але вони змушені були грати виключно на перемогу.

Крістіан Еріксен настільки не підходить футболу Інтера, що Антоніо Конте в ключовому поєдинку вирішив ризикнути Ніколо Бареллою, в якого були проблеми зі здоров'ям. Луїш Каштру здивував стартовою схемою: 5-3-2 зі Степаненком в центрі оборони, тріо Майкон-Коваленко-Марлос у півзахисті та Тете з Тайсоном в атаці.

У дебюті зустрічі пішла рівна гра з територіальною перевагою господарів. Інтер міг забити швидкий гол, створивши супершанс після прострілу з правого флангу – Лаутаро виграв позицію в Бондаря та потужно пробив у поперечину. Шахтар організовано оборонявся, тому "нерадзуррі" підбиралися до воріт закиданнями на Лукаку, який далі шукав передачею Лаутаро.

Інтер атакував, але гостроти не було. Лише на стандартах виникали передумови для пожежі у володіннях Трубіна. Не маючи варіантів пробитися у штрафний майданчик низом, господарі почали частіше навішувати, а також безрезультатно стріляти здалеку.

Лукаку бачив неефективність партнерів, тому брав на себе ініціативу та працював по всьому фронту атаки. Бельгієць подачею справа створив Лаутаро хорошу нагоду, однак той пробив у руки голкіперу. А ще Ромелу змусив Вітао заробити жовту картку. Бразильський захисник не дограв навіть перший тайм – до попередження додалося пошкодження. На поле вийшов Хочолава.

Шахтар добре захищався та вичікував зручні ситуації для контратак. Розганяв їх до перерви виключно Тайсон. Він у фірмовому стилі протягував м'яч на швидкості кілька десятків метрів, однак віддати потім пас на загострення не міг. Перший удар "гірників" – постріл по горобцях від Коваленка. Ще була погана спроба Тайсона зі штрафного та несильний удар Додо, з яким впорався Хандановіч.

У другому таймі нічого не змінилося. Інтер насідав на ворота Шахтаря, але продертися крізь редути донеччан було важко – бракувало нестандартних рішень. Як і раніше, рятували міланців подачі з флангів і на стандартах. Лаутаро раз по раз не влучав у площину, а Трубін виграв дві дуелі в Лукаку. І якщо з першим ударом Ромелу проблем не виникло, то після другого м'яч летів точно під поперечку – молодий голкіпер витягнув.

Інтер тиснув дедалі сильніше і водночас більше втрачав концентрацію в обороні. У Шахтаря з'явилися варіанти для контрвипадів. Один з таких завершився дуже гостро. Гості вчотирьох вилетіли на чужі ворота та мали реальні шанси відкрити рахунок, однак з ударом Тете впорався Хандановіч, а добивання Майкона було неточним.

Шахтар відвів гру від власних воріт і спробував побудувати пару перспективних атак. Виходило непогано, проте без реальних шансів забити. У господарів на якомусь етапі атаки зовсім розлагодилися. Заміни Антоніо Конте оживили ситуацію – по дві нагоди мали Санчес та Еріксен. Однак Трубін відстояв свої ворота під час фінальної навали! 0:0 – нічия.

Шахтар набрав 8 очок, але не втримався на другому місці. Реал у паралельному матчі переграв Борусію та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Гладбах, маючи стільки ж балів, як у "гірників", потрапив у 1/8 фіналу завдяки перемогам в очних поєдинках. Шахтар – у Лізі Європи, а Інтер залишився без євровесни.

Реал впевнено переграв Борусію М завдяки дублю Бензема – Мадрид і Ґладбах прорвалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів