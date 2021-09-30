Відбулись поєдинки 2-го туру Ліги Європи у групах C і D. Читайте звіт про зустрічі на "Футбол 24".

Ліга Європи 2021/22, 2-й тур

Група C

Легія – Лестер – 1:0

Гол: Емрелі, 31

Наполі – Спартак – 2:3

Голи: Ельмас, 1,Осімхен, 90+4 – Промес, 55, 90, Ігнатов, 81

Вилучення: Маріо Руй, 29 – Кофріє, 83

Група D

Антверпен – Айнтрахт – 0:1

Гол: Пасієнсія, 90+1

Фенербахче – Олімпіакос – 0:3

Голи: Соареш, 6, Масурас, 63, 68

Група C подарувала нам одразу дві сенсації. Легія із Харатіним у складі несподівано обіграла Лестер. В середині першого тайму Емрелі забив, як виявилось, переможний гол. Команди мали чималу кількість ударів (10 проти 17), проте Лестеру не вдалось відігратись.

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Спартак же у вольовому стилі переграв Наполі. Неаполітанці забили вже на 13 секунді зусиллями Ельмаса – це найшвидший гол в історії Ліги Європи для італійських команд повідомляє Opta. Проте сценарій матчу перевернуло вилучення Маріо Руя на 29 хвилині. Спартак відігрався по перерві, відзначився Промес. А ближче до кінця гри Ігнатов вивів москвичів уперед, а догравали команди у рівних складах – Кофріє отримав другу жовту. Промес, здавалося б, добив господарів, але Осімхен відіграв один м'яч. Зрештою, відігратися Наполі не встиг.

У групі D Олімпіакос закріпився у статусі лідера, розбивши Фенербахче. У першій половині забив Соареш, а по перерві Масурас дублем добив суперника. Айнтрахт вирвав перемогу над Антверпеном. Гра йшла до нічиєї, проте Пасієнсія у компенсований час приніс 3 очки франкфуртському клубу.

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